Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала шоумену Владимиру Зеленскому, который собирается принять участие в выборах президента Украины, не выписывать рецептов по возвращению Крыма в состав Украины. Поклонская заявила, что украинским политикам лучше не обольщаться и не обманывать людей и международное сообщество.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала шоумену Владимиру Зеленскому, который собирается принять участие в выборах президента Украины, не выписывать рецептов по возвращению Крыма в состав Украины. Поклонская заявила, что украинским политикам лучше не обольщаться и не обманывать людей и международное сообщество.Ни один из российских лидеров даже не будет пересматривать вопрос о статусе Крыма. А случись такое, россияне сразу его поправят и пересмотрят уже его статус, передает РИА Новости.Ранее Зеленский говорил, что Крым вернется Украине, как только в России сменится власть. Но после победы на выборах он не знает, как это сделать.31 марта на Украине состоятся президентские выборы.