Ситуация с обещанным признанием США суверенитета Израиля над Голанскими высотами отличается от признания Крыма российским. В этом уверен госсекретарь США Майкл Помпео. Это не политика двойных стандартов, считает он, а признание реального положения дел на местах.

Ситуация с обещанным признанием США суверенитета Израиля над Голанскими высотами отличается от признания Крыма российским. В этом уверен госсекретарь США Майкл Помпео.Это не политика двойных стандартов, заявил Помпео в интервью телеканалу Sky News. Обещание Трампа по Голанским высотам Помпео назвал "признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля".По словам главы Госдепа, США — "это силы добра в регионе", их намерения благородны, и они хотят работать для достижения стабильности на Ближнем Востоке. Позицию Помпео не поколебало даже то, что такое признание нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.Между тем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев накануне отметил: после заявления Трампа по Голанским высотам любую демагогию об аннексии Россией Крыма нужно считать безосновательной. Заявление Трампа неудивительно с учетом его "нескрываемой произраильской позиции", говорит Косачев: ранее президент США вопреки позиции ООН и мирового сообщества признал Иерусалим столицей Израиля.Позиция России по Голанским высотам остается неизменной: это сирийская территория, которую Израиль оккупировал в 1967 году, а в 1981-м в одностороннем порядке аннексировал.