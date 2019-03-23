Генерал ФСБ объяснил, почему Петра Порошенко не взяли на работу в спецслужбы. Эти особенности личности Порошенко прослеживаются и сейчас.

Генерал ФСБ объяснил, почему Петра Порошенко не взяли на работу в спецслужбы. Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что дело в особенностях характера украинского президента. Он отметил, что во время отбора кандидатов для работы в разведке учитываются не только физические, но и психологические факторы. К примеру, разведчик должен наладить доверительные контакты с разными людьми на основе симпатии. И некоторые качества личности Порошенко могли говорить о потенциальном предательстве и перевербовке будущего работника.Ранее бывший глава украинской внешней разведки Николай Маломуж рассказал, что и Порошенко, и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попадали в поле зрения разведки еще будучи студентами, напоминает РИА Новости. Желание Порошенко попасть в разведку понятно — это давало легальную возможность работы за рубежом, что позволило бы удовлетворить ему свое тщеславие.По словам Михайлова, такой корыстный склад характера препятствует успешной работе в разведке. Эти особенности личности Порошенко прослеживаются и сейчас и проявляются в заискивании перед одними людьми и надменности по отношению к другим. Экс-разведчик не удивлен, почему кандидатура Порошенко в свое время не прошла отбор.