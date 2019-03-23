Петр Порошенко убеждает соотечественников: Украина как никогда близка к членству в Евросоюзе и НАТО. Страна вот-вот порвет финишную ленточку.

Петр Порошенко убеждает соотечественников: Украина какникогда близка к членству в Евросоюзе и НАТО. Страна вот-вот порвет финишнуюленточку.уверен, что ждать осталось совсем немного. Каких-нибудь5 лет – и страна вплотную приблизится к вожделенному членству."В следующие пять лет реализации нашего плана Украинауже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО", – заявил украинский президент,выступая в Черновцах.Петру Порошенко пришлось оговориться: такая близость неозначает реального членства. Но оно будет где-то на подходе, останетсяпоследнее усилие. "Украина, может, еще не пересечет финишную ленточку – ноточно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю", – приводитслова лидера украинцев ТАСС.Формулировка о "европейской идентичности украинскогонарода и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины"теперь закреплена в конституции страны. подписал документ обизменениях в основной закон 19 февраля. Теперь украинский лидер использует идеюо вступлении Украины в ЕС и НАТО в качестве своего основного лозунга передпрезидентскими выборами, которые пройдут в Незалежной 31 марта.также заявил, что без членства в этих союзах мир и безопасность на Украине "будут зависеть от России". Кроме того, он считает, что визит его соперника – кандидата в президенты Юрия Бойко в компании с лидером движения "Украинский выбор – Право народа" Виктором Медведчуком в Москву направлены против Украины. Петр Порошенко уверен, что его конкуренты намерены снова "посадить страну на российскую газовую иголку".