Петр Порошенко убеждает соотечественников: Украина как
никогда близка к членству в Евросоюзе и НАТО. Страна вот-вот порвет финишную
ленточку.
Петр Порошенко убеждает соотечественников: Украина как
никогда близка к членству в Евросоюзе и НАТО. Страна вот-вот порвет финишную
ленточку.
уверен, что ждать осталось совсем немного. Каких-нибудь
5 лет – и страна вплотную приблизится к вожделенному членству.
"В следующие пять лет реализации нашего плана Украина
уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО", – заявил украинский президент,
выступая в Черновцах.
Петру Порошенко пришлось оговориться: такая близость не
означает реального членства. Но оно будет где-то на подходе, останется
последнее усилие. "Украина, может, еще не пересечет финишную ленточку – но
точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю", – приводит
слова лидера украинцев ТАСС.
Формулировка о "европейской идентичности украинского
народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины"
теперь закреплена в конституции страны. подписал документ об
изменениях в основной закон 19 февраля. Теперь украинский лидер использует идею
о вступлении Украины в ЕС и НАТО в качестве своего основного лозунга перед
президентскими выборами, которые пройдут в Незалежной 31 марта.
также заявил, что без членства в этих союзах мир и безопасность на Украине "будут зависеть от России". Кроме того, он считает, что визит его соперника – кандидата в президенты Юрия Бойко в компании с лидером движения "Украинский выбор – Право народа" Виктором Медведчуком в Москву направлены против Украины. Петр Порошенко уверен, что его конкуренты намерены снова "посадить страну на российскую газовую иголку".