Британия собирается использовать Соглашение об ассоциации с ЕС как базу для соглашения с Евросоюзом после брекзита, сообщил украинский лидер Петр Порошенко, находящийся сейчас в Черновцах.

Британия собирается использовать Соглашение об ассоциации с ЕС как базу для соглашения с Евросоюзом после брекзита, сообщил украинский лидер Петр Порошенко, находящийся сейчас в Черновцах.На заседании Совета регионального развития Порошенко отметил, что Украина идет правильным путем. Это соглашение беспрецедентно, именно поэтому Англия обратилась за помощью. Он напомнил, что в соглашение включена "углубленная и всеобъемлющая" зона свободной торговли с ЕС, передает ТАСС.После смены власти в 2014 году на Украине был провозглашен курс на евроинтеграцию. С 1 января 2016 года действует Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (вступило в силу 1 января 2017 года), которое регулирует экономическое и политическое сближение с Евросоюзом.В четверг на саммите Евросоюза было принято единогласное решение об отсрочке Brexit.