В центре украинской столицы собрались несколько тысяч человек с требованием расследовать коррупционный скандал в ГК Укроборонпром.

В центре украинской столицы собрались несколько тысяч человек с требованием расследовать коррупционный скандал в ГК "Укроборонпром".Участники, большинство из которых националисты, выкрикивают лозунг "Слава героям – смерть врагам", один из участников заявил, что такие, как Порошенко, хоронят будущее Украины, разворовывая с подельниками ее бюджет.Порядок обеспечивают 1,5 тысячи полицейских. Планируется, что с площади Независимости митингующие пойдут к зданию администрации президента. В это время украинский президент находится с рабочей поездкой в Черновцах.Митинги протеста против коррупции в "Укроборонпроме" начались с 9 марта, когда радикалы потребовали провести честное расследование. Через неделю они прошли маршем по центру Киева и забросали полицейских игрушечными свиньями (фамилия одного из участников скандала – Свинарчук). Кроме того, националисты следовали за Порошенко по регионам и устраивали акции протеста, передает ТАСС.Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за месяц до выборов. В СМИ были опубликованы результаты журналистского расследования, согласно которым высокопоставленные чиновники через подставные фирмы снабжали оборонные предприятия запчастями по завышенным ценам. Ущерб оценили в 37,8 миллиона долларов.