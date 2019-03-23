Послы G7 предупредили Киев об угрозе срыва выборов на Украине. Такое письмо получил глава МВД страны Арсен Аваков.

Послы G7 предупредили Киев об угрозе срыва выборов на Украине. Такое письмо получил глава МВД страны Арсен Аваков.Насильственные политические группы могут сорвать голосование и узурпировать полицию, сообщают дипломаты и просят принять меры. сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на "Радио Свобода".Аваков подтвердил факт получения письма. По его словам, дипломаты просят обеспечить честные выборы и не допустить срыва выборов радикалами. Также они ценят усилия МВД, передает РИА Новости.31 марта состоятся выборы на Украине. В них примет участие рекордное число кандидатов – 39 человек.