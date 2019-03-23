На популярном горнолыжном курорте в Кемеровской области остановилась канатная дорога и почти четыре десятка человек оказались заблокированы на высоте. Спасатели вызволили пленников, активно снимавших происходящее на видео.

Почти 40 человек оказались заблокированы на канатной дороге в Шерегеше, расположенном в Кемеровской области – инцидент произошел утром в субботу, 23 марта.Из-за остановки подъемника спасатели были вынуждены эвакуировать людей, которые провели на высоте по несколько часов.Местные СМИ уточняют, что спасательная операция заняла около двух часов – за это время на землю спустили 38 пассажиров "канатки". При этом, нормативный срок эвакуации в такой ситуации составляет четыре часа.В результате инцидента никто не пострадал, а администрация уже пообещала вернуть деньги за билеты.