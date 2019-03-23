Пожар в исторической части резиденции главы суданского государства в Хартуме локализован.

Пожар в исторической части резиденции главы суданского государства в Хартуме локализован.Сообщается, что причиной возгорания на втором этаже президентского дворца стало короткое замыкание. К счастью, это здание практически не используется, администрация уже переехала в новое, находящееся на расстоянии нескольких сотен метров.Президентский дворец считается архитектурным памятником страны. Был построен в 1830-х годах. Был официальной резиденцией до 2015 года, передает ТАСС.