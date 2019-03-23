Российские депутаты из Крыма прокомментировали слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о сроках возращения полуострова.

Российские депутаты из Крыма прокомментировали слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о сроках возращения полуострова. Зеленский заявил, что Украина сможет получить Крым только после смены власти в РФ, пишет РИА Новости.Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара назвал воссоединение Крыма, Севастополя с Россией "исправлением исторической ошибки"."Ни одному президенту Украины никогда не удастся вернуть Крым в состав украинского государства", — сказал Ганжара телеканалу RT.Депутат Юрий Гемпель считает слова Зеленского "не более чем очередной шуткой" артиста и комика.Депутат Госдумы Руслан Бальбек присоединился к мнению коллег. Он назвал тему Крыма новым украинским предвыборным мемом."История не знает примеров, чтобы российские правители отдавали кому-либо земли без боя", — заявил Бальбек.Граждане Украины выберут нового главу государства 31 марта 2019 года.