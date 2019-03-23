Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление американского госсекретаря Майкла Помпео по Голанским высотам. Пушков написал язвительный твит, в котором указал, что Штаты не признают Крым, который 200 лет был российским, но готовы признать израильскими Голанские высоты, захваченные 50 лет назад.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление американского госсекретаря Майкла Помпео по Голанским высотам. Пушков написал язвительный твит, в котором указал, что Штаты не признают Крым, который 200 лет был российским, но готовы признать израильскими Голанские высоты, захваченные 50 лет назад.Любые подобные заявления нужно встречать гомерическим хохотом, подчеркнул политик.Помпео ранее говорил, что регион станет более стабильным, если Вашингтон признает Голан частью Израиля, и позицию США по этому вопросу он двойными стандартами не считает. Хотя вхождение аннексированного Крыма в Россию признавать не стоит.Израиль оккупировал Голанские высоты в ходе 6-дневной войны 1967 года. В 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность плато – основной предмет израильско-сирийского конфликта.Американский президент Дональд Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими. Евросоюз эту позицию не поддержал, российский МИД посчитал изменение статуса плато в обход Совбеза нарушением решений ООН передает РИА Новости.