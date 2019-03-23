Вековой юбилей Башкирии. Конечно, башкирский народ намного древнее, но 100 лет назад именно башкиры стали первыми, кто в советской России получил статус АССР, автономной республики.

Вековой юбилей Башкирии. Конечно, башкирский народ намного древнее, но 100 лет назад именно башкиры стали первыми, кто в советской России получил статус АССР, автономной республики."Вести в субботу" показывали самый разный Башкортостан: и парадный, и тот, где еще решать и решать проблемы, вспомним хотя бы, как недавно мы посмотрели, что из собой представляет общественный транспорт в Уфе. Там, конечно, все могло бы быть совсем по-другому. Но сегодня в республике — праздник.Герб наследницы Башкирской АССР сегодняшней Республики Башкортостан. На нем — изображение памятника национальному герою Салавату Юлаеву в лучах восходящего солнца, обрамленное традиционным орнаментом. Ниже — соцветие курая — символа дружбы и мужества народов Башкирии.Ее голос знает несколько поколений жителей Башкирии. Свой первый эфир на республиканском радио Наиля Галяутдинова провела в теперь уже далеком 1965-м, а сегодня поздравляет Башкирию с вековым юбилеем.Бывшая уездная провинция Российской империи, затем советская автономия, сегодня республика — это больше четырех миллионов жителей и 143 тысячи квадратных километров площади — это больше, чем, например, Греция. Основа экономики — нефтехимия.Первый нефтяной фонтан из скважины №702 в Башкирии забил в 1932 году вблизи деревни Ишимбаево. Первооткрывателем башкирской нефти стал советский ученый-геолог Алексей Блохин, а инициатором разведки нефтепромыслов в этой части Поволжья — академик Иван Губкин. Из-за гигантских запасов нефти Башкирию даже называли "вторым Баку".Нефтяная отрасль по — прежнему основа экономики Башкирии. А недавно башкирские нефтяники первыми в мире освоили новую марку бензина – "Евро-6". Впрочем, руководитель республики Радий Хабиров вспоминает не только о нефтехиме."С момента добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства наша республика была опорной для РФ. Мы защищали свободу страны. Мы укрепляли ее экономическую мощь. Мы внесли самые лучшие традиции нашего народа в укрепление народов РФ. И, конечно, традиции многовековой межнациональной и межконфессиональной дружбы. В этом плане Башкортостан — уникальный регион. И мы этим гордимся", — отметил Хабиров.Знаменитый "поклон" белого "Витязя" — на самом деле важный этап испытания гидравлической сцепки. Уникальный снегоболотоход выпускают только в Башкирии. Очередная партия белых машин предназначена для Арктической группировки Вооруженных сил.К 100-летнему юбилею республика готовилась несколько лет. Готовились и совсем молодые ребята.Особая тема — новые автомобильные развязки. Но не только. В Стерлитамаке к юбилею открыли самую большую в республике школу по количеству учеников. Ее уже назвали "школой будущего". В современных — классах новейшее оборудование. В распоряжении учителей и школьников — свой зимний сад, бассейн и даже стадион.А это самый большой многофункциональный спортивный комплекс. Его возвели специально к предстоящим в Уфе 55-м Международным детским играм. В канун мини-олимпиады Башкирию посетила делегация Международного олимпийского комитета.В Башкирии спорт — профессиональный. Одна из старейших хоккейных команд России — уфимский "Салават Юлаев" — в юбилейный год снова в плей-офф борется за Кубок Гагарина.В Башкирии не только хоккеисты. Прославленный маэстро Владимир Спиваков — тоже известный уфимец. На родине бывает часто — в Уфе работает фонд его имени — но главное – здесь, в своем родном городе, он проводит фестиваль и конкурс юных талантов. Победители получают в подарок уникальные инструменты — скрипки работы итальянских мастеров.Также в Уфе состоялся дебют прославленного баса Федора Шаляпина, и первые партии на сцене исполнял Рудольф Нуриев. Новое поколение талантов сцены и культуры представляют братья Абдразаковы."Народная музыка, как ее пели наши родители, наши педагоги, и она у нас в душе, в сердце. Поэтому, когда мы ее исполняем, я, например, иногда начинаю плакать", — сказал народный артист Башкирии, оперный певец Ильдар Абдразаков."Мы гордимся нашей республикой и считаем, что у нас впереди очень хорошее серьезное будущее", — отметил Радий Хабиров.А так звучит башкирский национальный инструмент курай. Его изображение находится в центре государственного флага Башкортостана как символ единения народов.