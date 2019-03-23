Юлия Началова была фанаткой группы Ласковый май. О тайных музыкальных пристрастиях певицы и ее перевоплощениях рассказал продюсер Андрей Разин.

Юлия Началова была фанаткой группы "Ласковый май".О тайных музыкальных пристрастиях певицы и ее перевоплощениях рассказалпродюсер Андрей Разин.осуществила свою мечту в одном из выпусковтелешоу "Один в один". Певица предстала в образе солиста группы"Ласковый май" Юрия Шатунова. Оказывается, она была фанаткой этогоисполнителя. Об этом рассказал наставник Шатунова Андрей Разин."Я понял, что она осуществила свою давнюю мечту, таккак она была фанатка Юры… Она почувствовала себя солисткой "Ласкового мая"…И вот те последние нотки… Он любил в конце каждого слова припевать, я его заэто ругал, а он все равно припевал. Я ему говорю – зачем ты это делаешь? А онмне – затем, чтобы никто не мог меня повторить. Но Юля выучила", – приводитслова Разина Teleprogramma.pro.Юлия Началова выступила в образе Юры Шатунова в программе,которая вышла в эфир 9 марта 2014 года. Она так мастерски изобразила солиста"Ласкового мая", что Андрей Разин в шутку посетовал – жаль, чтопоздно обнаружил такого двойника, а то непременно взял бы Юлю в один изсоставов группы.трудно было застать в плохом настроении – обэтом вспоминали все звезды российской сцены, пришедшие попрощаться с певицей наТроекуровское кладбище столицы. Несмотря на тяжелую болезнь, певица никогда нежаловалась на свое здоровье. Коллеги говорили о стойкости артистки, ее умениидержаться на публике.умерла 16 марта. У артистки развился сепсис,не выдержало сердце. 21 марта 38-летнююисполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. У Юлии Началовой осталась12-летняя дочь Вера, которая теперь будет жить с бабушкой и дедушкой.