Необходимость принятия Верховной радой законопроекта о госязыке объясняется тем, что украинский язык не выдерживает конкуренции с русским, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он признался, что украинский язык напоминает спортсмена, которому сломали ноги.

Необходимость принятия Верховной радой Украины законопроекта о государственном языке объясняется тем, что украинский язык не выдерживает конкуренции с русским, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он признался, что украинский язык скорее напоминает "спортсмена, которому сломали ноги".По словам Вятровича, в реальной политической ситуации защита украинского языка просто необходима. "Это значит обрекать его на какую-то конкуренцию, к которой украинский язык сейчас не готов. Он, как спортсмен, которому поломали ноги, поставили со всеми на стартовую линию и сказали, чтобы они все соревновались на равных условиях", — приводит слова главы института нацпамяти РИА Новости.Верховная рада Украины с 28 февраля рассматривает во втором чтении законопроект о государственном языке. Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко считает, что закон будет принят до конца марта. Между тем ряд депутатов Верховной рады назвали законопроект о государственном языке карательным. Так, кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что документ только называется благозвучно, но если парламент примет его, то языки национальных меньшинств будут уничтожены.