Россиянин Андрей Соболев выиграл общий зачет Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах по итогам сезона 2018/19. Спортсмен из России стал победителем турнира после заключительного этапа в немецком Винтерберге.

Россиянин Андрей Соболев выиграл общий зачет Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах по итогам сезона 2018/19. Спортсмен из России стал победителем турнира после заключительного этапа в немецком Винтерберге.В Германии Соболев в соревнованиях в параллельном слаломе завершил свои выступления на стадии 1/8 финала, о чем сообщает РИА Новости. Однако даже это позволило завершить сезон Кубка мира на первой строчке.В общем зачете российский спортсмен набрал 4625 очков в параллельных дисциплинах. Следом за ним расположился словенец Тим Мастнак, у которого 4116 баллов, а на третьей строчке завершил сезон Роланд Фишналлер из Италии. У него 3989, 40 балла.