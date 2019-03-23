Женская сборная России по керлингу завершила выступления на чемпионате мира в датском Силькеборге после того, как потерпела поражение от команды Японии в матче 1/4 финала. Встреча завершилась со счетом 3:11 в пользу японских спортсменок.

Женская сборная России по керлингу завершила выступления на чемпионате мира в датском Силькеборге после того, как потерпела поражение от команды Японии в матче 1/4 финала. Встреча завершилась со счетом 3:11 в пользу японских спортсменок.За российскую сборную выступали скип Алина Ковалева, а также Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Россиянки не смогли повторить успех группового этапа, когда обыграли японок (8:4). Поражение в четвертьфинале стало для России четвертым при девяти победах.Японки пробились в полуфинал, где встретятся с соперницами из Южной Кореи. Турнир завершится в воскресенье, 24 марта.