Сборная России готовится к матчу второго тура отборочного раунда на чемпионат Европы 2020 года в городе Нур-Султане против команды Казахстана. В субботу, 23 марта, футболисты провели первую тренировку на Астана Арене.

Сборная России готовится к матчу второго тура отборочного раунда на чемпионат Европы 2020 года в городе Нур-Султане против команды Казахстана. В субботу, 23 марта, футболисты провели первую тренировку на "Астана Арене".Российская национальной команда тренируется в полном составе, включая экстренно вызванного в расположение команды полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, сообщает Чемпионат.Com. Всего в занятии приняло участие 25 человек. Тренировка продлилась около часа.Предматчевая тренировка @TeamRussia на стадионе "Астана арена" продлилась около часа. Завтра — матч @EuroQualifiers против Казахстана pic.twitter.com/2sp9jtOQQb— Сборная России (@TeamRussia) 23 марта 2019 г.Напомним, что встреча Казахстана и России состоится в воскресенье, 24 марта. Начало игры намечено на 17:00 по московскому времени.