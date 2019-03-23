Сборная России по лыжным гонкам подала протест на действия норвежской лыжницы Терезы Йохауг во время гонки с общего старта в программе этапа Кубка мира. Из-за резкого меневра Йохауг российская лыжница Наталья Непряева упала и сломала палку.

Сборная России по лыжным гонкам подала протест на действия норвежской лыжницы Терезы Йохауг во время гонки с общего старта в программе этапа Кубка мира. Из-за резкого меневра Йохауг российская лыжница Наталья Непряева упала и сломала палку.Падение и потеря палки привели к тому, что Непряева заняла 19 место. Йохауг же стала второй. Главный тренер сборной России Маркус Крамер считает, что Йохауг должна понести наказание, а результаты гонки – пересмотрены.Сама Тереза Йохауг н признает своей вины и считает случившееся досадной случайностью. По мнению Йохауг к падению россиянки привело плохое качество лыжни на трассе в канадском Квебеке.