Снимки Светланы Бондарчук в известном издании, отредактированные сверх всякой меры, вызвали гнев известного блогера. Бывшую жену режиссера Федора Бондарчука назвали бабушкой, которая не натрахалась. И посоветовали ей варить пельмешки и заниматься скандинавской ходьбой.

Снимки Светланы Бондарчук в известном издании, отредактированныесверх всякой меры, вызвали гнев известного блогера. Бывшую жену режиссера ФедораБондарчука назвали бабушкой, которая "не натрахалась". И посоветовалией варить пельмешки и заниматься скандинавской ходьбой.насмешила публику, появившись на обложкежурнала Tatler в красном бикини, уверена Лена Миро. Известная своими резкиминелицеприятными высказываниями в адрес знаменитостей блогер заявила, чтоединственное достоинство 50-летней Бондарчук – худоба. А она почему-то -видимо, "по пьяни" – возомнила себя секс-символом.Главреда журнала Hello! Миро называет "бабой Светой".Блогер пишет, что из-за тонны грима и компьютерных примочек бывшая модельпохожа на покойника, подготовленного для кремации.Лена Миро взялась исследовать причины, по которым 50-летняярешила показаться на обложке журнала неглиже. Блогер делаетвывод: "баба Света" в молодости "не натрахалась". Теперь жебогатый и влиятельный муж (Федор Бондарчук) ушел от Светланы к более молодой. Апо любви с ней спать никто не хочет – как считает Миро, потому что Бондарчук"старая и страшная". Все, что ей остается – пытаться публично представить себясоблазнительной красоткой, а также обеспечивать молодого любовника, дизайнераСергея Харченко.Миро советует не позориться – а жить, каквсе нормальные бабушки. То есть, путешествовать, печь пироги, варить пельмешкии заниматься модной скандинавской ходьбой. Можно Светлане Бондарчук заняться и общественно полезными делами.Блогер рекомендует светской львице попробовать себя в благотворительности илипреподавании.