Снимки Светланы Бондарчук в известном издании, отредактированные
сверх всякой меры, вызвали гнев известного блогера. Бывшую жену режиссера Федора
Бондарчука назвали бабушкой, которая не натрахалась. И посоветовали
ей варить пельмешки и заниматься скандинавской ходьбой.
Снимки Светланы Бондарчук в известном издании, отредактированные
сверх всякой меры, вызвали гнев известного блогера. Бывшую жену режиссера Федора
Бондарчука назвали бабушкой, которая "не натрахалась". И посоветовали
ей варить пельмешки и заниматься скандинавской ходьбой.
насмешила публику, появившись на обложке
журнала Tatler в красном бикини, уверена Лена Миро. Известная своими резкими
нелицеприятными высказываниями в адрес знаменитостей блогер заявила, что
единственное достоинство 50-летней Бондарчук – худоба. А она почему-то -
видимо, "по пьяни" – возомнила себя секс-символом.
Главреда журнала Hello! Миро называет "бабой Светой".
Блогер пишет, что из-за тонны грима и компьютерных примочек бывшая модель
похожа на покойника, подготовленного для кремации.
Лена Миро взялась исследовать причины, по которым 50-летняя
решила показаться на обложке журнала неглиже. Блогер делает
вывод: "баба Света" в молодости "не натрахалась". Теперь же
богатый и влиятельный муж (Федор Бондарчук) ушел от Светланы к более молодой. А
по любви с ней спать никто не хочет – как считает Миро, потому что Бондарчук
"старая и страшная". Все, что ей остается – пытаться публично представить себя
соблазнительной красоткой, а также обеспечивать молодого любовника, дизайнера
Сергея Харченко.
Миро советует не позориться – а жить, как
все нормальные бабушки. То есть, путешествовать, печь пироги, варить пельмешки
и заниматься модной скандинавской ходьбой. Можно Светлане Бондарчук заняться и общественно полезными делами.
Блогер рекомендует светской львице попробовать себя в благотворительности или
преподавании.