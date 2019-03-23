Власти Псковской области помогают жительнице деревни Томсино Себежского района Елене Перчиковой с поиском нового дома и трудоустройством. Накануне уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова вместе с Еленой Перчиковой совершила поездку по нескольким волостям южных районов области.

Власти Псковской области помогают жительнице деревни Томсино Себежского района Елене Перчиковой с поиском нового дома и трудоустройством. Накануне уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова вместе с Еленой Перчиковой совершила поездку по нескольким волостям южных районов области.Елена Перчикова смогла детально познакомиться с вариантами возможного трудоустройства и проживания. Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение, сообщается на сайте областной администрации.Елена Перчикова прописана в Санкт-Петербурге, а в деревню Томсино вместе с 11-летней дочерью Тасей она переехала в мае прошлого года. В конце 2018 года школьница написала письмо президенту России Владимиру Путину, попросив помочь ее семье с покупкой мини-трактора. После этого, по словам Елены Перчиковой, односельчане начали травить семью и угрожать школьнице и ее матери.Ранее по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была создана межведомственная комиссия, которой предстоит разобраться в ситуации с семьей Перчиковых. Комиссия уже приступила к работе. По сообщению областного управления Следственного комитета России, информация об угрозах девочке не подтвердилась.Детский омбудсмен Наталия Соколова пообщалась и с самой Тасей Перчиковой. "Безопасности ребенка ничего не угрожает, но ей необходима специализированная психологическая помощь", — отметила она. По словам Соколовой, семья Перчиковых и дальше будет находиться на контроле и сопровождении.Сообщается, что по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональные власти оказывают семье всестороннюю поддержку. К вопросу подключился и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.По словам первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сложности в жизни семьи Перчиковых связаны в первую очередь с неблагоприятным финансовым положением. С Еленой Перчиковой ранее уже обговорили "ряд мероприятий, которые связаны с ее трудоустройством в сфере здравоохранения, с возможностью повышения ее уровня квалификации и продолжения обучения дочери".