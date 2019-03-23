В Тбилиси состоялся матч отборочной кампании к чемпионату Европы 2020 года, в котором футболисты сборной Грузии в первом туре потерпели поражение от Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В Тбилиси состоялся матч отборочной кампании к чемпионату Европы 2020 года, в котором футболисты сборной Грузии в первом туре потерпели поражение от Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.Победу футболистам из Швейцарии принесли голы полузащитника Стивена Цубера и Брила Эмболо. Оба гола были забиты во втором тайме. В составе грузинской сборной на поле появилось несколько игроков из клубов РПЛ: Соломон Кверквелия из "Локомотива", Джано Ананидзе из самарских "Крыльев Советов" и Джемал Табидзе из "Уфы".Швейцарцы набрали три очка и на время возглавили турнирную таблицу группы "D". Грузия с нулем очков последняя. Следующим соперником Швейцарии станет Дания, с которой она сыграет в Базеле. Грузия во втором туре в Дублине сыграет с Ирландией. Обе встречи состоятся 26 марта.