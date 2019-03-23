Экипаж Международной космической станции готовится принять грузовой корабль Прогресс-МС-11.

Экипаж Международной космической станции готовится принять грузовой корабль "Прогресс-МС-11". Для этого орбиту МКС подняли на 1,2 километра с помощью двигателей "Прогресса МС-10". За 342 секунды работы двигателей МКС увеличила свою скорость на на 0,69 м/сек, пишет РИА Новости.Маневр позволил создать лучшие баллистические условия для приема грузового корабля. "Прогресс" доставит на МКС 2 тонны топлива, воды, воздуха и продуктов.Запланированная дата запуска "Прогресса МС-11" - 4 апреля 2019 года.