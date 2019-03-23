Артур Смольянинов выступает против запретов и за право женщин выбирать. В то же время, по мнению актера, предпочтительнее выбрать жизнь для нерожденного ребенка. В подтверждение своей точки зрения артист привел пример своей матери, которой врачи советовали сделать аборт.

Артур Смольянинов выступает против запретов и за правоженщин выбирать. В то же время, по мнению актера, предпочтительнее выбратьжизнь для нерожденного ребенка. В подтверждение своей точки зрения артистпривел пример своей матери, которой врачи советовали сделать аборт.свою позицию в отношении прерываниябеременности озвучил на церемонии вручения премии "Амбассадор защиты жизнидо рождения". Ею награждают специалистов по профилактике абортов.Высказывания Артура Смольянинова, который активно занимаетсяблаготворительностью, превратно истолковала одна из журналисток,присутствовавших на мероприятии. Она написала гневный пост, после которогоактеру пришлось довольно в жесткой форме пояснять свою точку зрения."Я категорически против запрета чего-либо, в том числезапрета абортов! Нет ничего глупее и вреднее! Я исключительно за то, чтобыженщина, стоящая перед выбором рожать или нет выбирала первое! Это моя личнаяточка зрения. Между смертью и жизнью я, лично я, предлагаю выбрать жизнь",– ответил журналистке артист в Instagram.в подтверждение своих слов рассказаласемейную историю. 18 лет назад врачи настаивали на том, чтобы его мать сделалааборт. Женщина была беременна младшим братом актера, у плода выявили нарушенияразвития. Однако мать отказалась прерывать беременность и родила здоровогоребенка. Смольянинову-младшему уже 18 лет.женат на звезде сериала "Папины дочки"Дарье Мельниковой. У супругов двое детей, и своим опытом материнства Дарьяоткровенно делится с поклонниками. Артур Смольянинов принимал участие в шоу "Последнийгерой. Актеры против экстрасенсов". Однако покинул телепроект одним изпервых, напоминает "Cosmopolitan".