Потерпевший рассказал, что в подземном переходе на Земляном Валу к нему подошел мужчина, выхватил из рук сумку с документами и деньгами и скрылся с места происшествия...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Басманному району задержали ранее неоднократно судимого приезжего, подозреваемого в грабеже.В полицию поступило заявление от 60-летнего москвича. Он рассказал, что в подземном переходе на Земляном Валу к нему подошел мужчина и предложил помочь донести сумку, на что он ответил отказом, после чего неизвестный обошел его сзади, выхватил сумку с документами и деньгами и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Сущевском Валу. Часть похищенного имущества изъята.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60