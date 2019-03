Марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС, проходящий в субботу днем в Лондоне, собрал несколько тысяч участников. В толпе марширующих замечены мэр Лондона Садик Хан, бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж, а также ряд парламентариев.

Марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС, проходящий в субботу днем в Лондоне, собрал несколько тысяч участников, свидетельствуют данные группы активистов People's Vote. На своей странице в Facebook организаторы марша утверждают, что в марше Put it to the People приняли участие до миллиона человек.Марш проходил под лозунгом "Предоставьте сделку по Brexit народу". В шествии приняли участие не только лондонцы, но и жители других городов Великобритании. Паблик сообщает, что желающие принять участие в марше стали прибывать из провинции с вечера пятницы.Шествие прошло по центральной улице британской столицы Парк-Лейн к зданию парламента. Там участники марша развернули плакаты и транспаранты с призывом к властям дать гражданам Великобритании еще раз высказать свое мнение по поводу Brexit. В толпе марширующих замечены мэр Лондона Садик Хан, бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж, а также ряд парламентариев.Водители и общественный транспорт были вынуждены на время марша выбирать объездные пути.