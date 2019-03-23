Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек накануне матча отборочного этапа Евро-2020 против команды России рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка. Наставник признался, что готовит России сюрприз.

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек накануне матча отборочного этапа Евро-2020 против команды России рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка. Наставник признался, что готовит России сюрприз."России было непросто в матче против Бельгии, ведь та является очень сильной командой. Мы видели российскую команду в Лиге наций, на чемпионате мира наш соперник показал, что имеет хорошую команду"."Многие футболисты центра поля сборной России не сыграют, но и остальные игроки достаточно качественны, — приводит слова специалиста Спорт24.Ru. – Мы хотим и можем сделать сюрприз. Нам необходимо играть компактно. Например, как в прошлой игре против Шотландии. Соперника мы уважаем, но у нас хорошее настроение на предстоящую игру".Казахстан и Россия сыграют 24 марта на "Астана Арене".