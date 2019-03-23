Сразу пять автомобилей стали участниками аварии в Амурской области. В результате столкновения, спровоцированного выездом на полосу встречного движения, погибли два человека, еще трое, в том числе – ребенок, получили травмы.

Вечером в пятницу, 22 марта, в Амурской области на трассе Благовещенск – Свободный произошла серьезная авария, унесшая жизни двух человек.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, столкнулись пять автомобилей, в результате столкновения погибли водитель и пассажир, находившиеся в разных автомобилях, еще три человека, в том числе – ребенок, получили травмы различной степени тяжести.После столкновения одно из транспортных средств вспыхнуло и полностью сгорело.По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за выезда одного из участников аварии на полосу встречного движения.