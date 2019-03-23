Сотрудники полиции и ФСБ выявили незаконную оружейную мастерскую, которую разместили в одной из московских квартир.По этому факту был задержан 45-летний мужчина. Известно, что ранее он был судим. Задержанный рассказал, что покупал оружие в нерабочем состоянии и переделывал его в боевое.

Сотрудники полиции и ФСБ выявили незаконную оружейную мастерскую, которую разместили в одной из московских квартир.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ, из квартиры на Никулинской улице изъяли целый арсенал оружия, в том числе автомат Калашникова, пистолет-пулемет, пистолет ТТ и револьвер системы Нагана, а также 400 патронов.По этому факту был задержан 45-летний мужчина. Известно, что ранее он был судим. Задержанный рассказал, что покупал оружие в нерабочем состоянии и переделывал его в боевое, отметил начальник пресс-службы главка Юрий Титов.Полиция возбудила уголовное дело, оружейника отпустили под подписку о невыезде.