Полицейскими установлено, что ранее фигуранты привлекались к администартивной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району, находившимися на маршруте патрулирования на автодороге «Колокша-Кольчугино-Александров», был остановлен автомобиль «НИВА» под управлением 62-летнего жителя Собинского района. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположения инспекторов подтвердили результаты проведенного освидетельствования.При аналогичных обстоятельствах были остановлены 47-летний местный житель, управлявший автомобилем «БМВ», и 36-летний житель одного из районных сел, который управлял автомобилем «ВАЗ». Оба водителя находились за рулем в состоянии опьянения.В ходе дальнейших проверок было установлено, что местные жители уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В настоящее время в отношении водителей отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).