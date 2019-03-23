Правоохранители провели занятия с воспитанниками детского сада в деревне Новое Аннино.

В рамках «Недели безопасности дорожного движения» в МБДОУ «Детский сад № 10» в деревне Новое Аннино сотрудники ОМВД России по Петушинскому району провели мероприятие с детьми старшей и подготовительной групп.Ребята с большим удовольствием по очереди рассказывали правила поведения вблизи проезжей части дороги, объясняли, как надо поступать, чтобы не нарушать правила.Капитан полиции Евгения Сычева принесла с собой познавательную литературу, мультфильмы, а также дорожные знаки, с помощью которых рассказала ребятам о важных правилах.Мальчишки и девчонки с удовольствием поиграли в игру «Угадай знак!». Каждая из четырех команд получила знаки определенной категории, среди которых: предупреждающие, приоритета, запрещающие и знаки особых предписаний. Дети с интересом рассказывали про каждый знак и вместе с педагогами и полицейским сделали вывод: дорожные знаки для водителей и пешеходов - самая настоящая дорожная азбука!В продолжение мероприятия юные пешеходы посмотрели тематические мультфильмы. По завершении просмотра отвечали на вопросы госавтоинспектора, о том, правильно или ошибочно поступал главный герой. Ответы детей порадовали как инспектора, так и воспитателей.В завершении важной встречи ребята сфотографировались с воспитателями и инспектором.Заведующая «Детским садом № 10» выразила благодарность за непосредственное участие сотрудников Госавтоинспекции в разъяснении детям правил дорожного движения таким наглядным и интересным способом в игровой форме.