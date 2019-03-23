Операции по перемене пола, распространенные на Западе, осуждаются русской православной церковью. А внушение детям о выборе пола является фактом, с которым церковь никогда не согласится.

Операции по перемене пола, распространенные на Западе, осуждаются русской православной церковью. Такую точку зрения высказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". Особенно недопустимо такое вмешательство в организм и сознание детей и подростков, считает иерарх./Он назвал саму операцию "кощунством" и "преступлением против Бога". А внушение о выборе пола — фактом, с которым церковь никогда не согласится. Внушение детям таких мыслей до достижения совершеннолетия должно преследоваться в уголовном порядке.Иларион отметил, что церковь никогда не признает перемену пола "свершившимся фактом", в церкви он будет крещен таким, "каким его Бог создал". Например, мужчина, сменивший пол на женский, прибегнув к операции, все равно будет крещен как мужчина.