В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было обследовано жилое помещение, где полицейские обнаружили и изъяли оружие и патроны...

«Сотрудниками ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве, УФСБ России по г. Москве и Московской области и ФСБ России в одной из квартир на Никулинской улице изъят арсенал незаконного оружия», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было обследовано жилое помещение, где сотрудниками полиции было обнаружено и изъято оружие и патроны.Полицейские задержали 45-летнего ранее судимого мужчину. По словам задержанного, он приобретал оружие в нерабочем состоянии и переделывал его в боевое.Согласно проведенному исследованию изъятый пистолет «ТТ» относится к ручному боевому огнестрельному оружию, пригодному для стрельбы, а 15 патронов являются штатными боеприпасами к нему. Также в ходе осмотра изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолет-пулемет «Кедр», пистолет системы «Наган», предметы, похожие на части к огнестрельному оружию, боеприпасы различных калибров около 600 штук. В квартире оперативники обнаружили и инструменты для изготовления оружия и боеприпасов.Дознанием ОМВД России по району Тропарево-Никулино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56