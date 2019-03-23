Из подпольного цеха изъяли поддельную спиртосодержащую продукцию на сумму около 600 тысяч рублей

Из подпольного цеха изъяли поддельную спиртосодержащую продукцию на сумму около 600 тысяч рублейВо Владимирской области передали в суд дело в отношении 47-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном изготовлении, хранении и перевозке с целью сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили представители регионального УМВД.Подпольный цех по производству «левого» алкоголя полицейские обнаружили в поселке Боголюбово весной прошлого года. По информации правоохранителей, там нашли девять тонн зерна пшеницы, дрожжи, добавки и другое сырье для изготовления спирта, а также оборудование для производства и розлива суррогата, бутылки с готовой продукцией, пустую тару и упаковочные материалы. Кроме того, емкости с готовым к продаже фальшивым алкоголем нашли на складе и дома у подозреваемого.В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота более 10,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции и более 750 бутылок немаркированной алкогольной продукции. По оценке экспертов, стоимость изъятого алкоголя составляет примерно 600 тысяч рублей.Экспертиза подтвердила, что изъятая продукция не соответствует предъявляемым требованиям и стандартам. Следствие установило, что обвиняемый продавал суррогат по ценам, значительно ниже рыночных.