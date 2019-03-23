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<a href="https://33live.ru/novosti/23-03-2019-volochkova-pokazala-podarok-za-million-ot-lyubovnika.html" target="_blank">Волочкова показала подарок за миллион от любовника</a> - Прима-балерина Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях о дорогостоящем подарке, который преподнес ей ее возлюбленный. По словам артистки, для нее это стало настоящим сюрпризом.