Ответственность за субботние взрывы в столице Сомали взяли на себя боевики группировки Аш-Шабаб (запрещена в РФ).

Ответственность за субботние взрывы в столице Сомали взяли на себя боевики группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ). Радикальные исламисты взорвали два автомобиля со взрывчаткой, пишет РИА Новости. Затем, пользуясь паникой и неразберихой, боевики пошли на штурм министерства труда и социальных вопросов, министерства общественных работ и пункта управления полиции региона Банадир.Полиции пока не удалось отбить атаку. Служащие ведомств пытаются спастись через окна. Число убитых и раненых пока не сообщается.