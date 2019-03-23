Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня на юге Сирии провалились из-за позиции помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, касающейся вывода воинского контингента США. С таким утверждением выступила газета The Washington Post.

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня на юге Сирии провалились из-за позиции помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, касающейся вывода воинского контингента США. С таким утверждением выступила газета The Washington Post, сославшаяся на одного из участников этих переговоров, высокопоставленного сотрудника администрации Дональда Трампа.В статье, опубликованной в субботу. 23 марта, издание пишет, что в ходе переговоров обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, однако они "в целом развалились", когда Болтон решил, "что американские войска не уйдут, пока все иранские силы не покинут Сирию".Речь идет о договоренностях, достигнутых в июле 2017 года, по созданию на юго-западе Сирии зоны деэскалации, в которую вошли три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.Однако президент Трамп 19 декабря прошлого года объявил о решении начать вывод американского контингента из Сирии.Такая статья появилась в The Washington Post в связи с ситуацией вокруг Голанских высот. Как отмечает газета, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Трампу по вопросу о Голанах сразу после того, как тот заявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тем не менее, пишет издание, обсуждение этой ситуации "начало набирать обороты" только после того, как Болтон занял пост помощника президента по национальной безопасности (это произошло весной прошлого года).