Кто он, новый врио Калмыкии? Не каждый день главой региона становится тот, кого мы знаем по рингу. Например, по фильму Бой с тенью.

Кто он, новый врио Калмыкии? Не каждый день главой региона становится тот, кого мы знаем по рингу. Например, по фильму "Бой с тенью". На самом деле он уже не новичок в политике - был сенатором. Но каким массовый зритель видели его все-таки чаще?Республика Калмыкия — единственная территория в Европе, где в большинстве — буддисты. Это — буддийский хурул. Всем бы нам быть таким многотерпимыми.Когда местная элита собирается на представления нового врио главы, обнимаются и буддист-калмык, и православный-русский, и мусульманин-даргинец. Жители Калмыкии — разные.С новым главой мы встретились на центральной площади. Сначала загадали желание у буддийского барабана — не будем говорить, какое, это ведь секрет. Потом мы взглянули на местного Ленина. У него здесь, кажется, калмыцкие скулы. На фоне еще одной пагоды вспомянем и Пушкина. Как там? "И сын степей калмык"…- Позвольте представиться: "гордый внук славян". А вы — "друг степей калмык"? Кто вы по национальности?- По национальности я – калмык, — говорит Бату Хасиков, временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия.- Но вы же Сергеевич.- Да. Расскажу историю. Отца моего зовут Сергей Санжигоряевич.- То есть он — калмык как раз?- А мама у меня — татарка. Я вырос в Калмыкии, поэтому считаю себя калмыком.- А родители в республике?- Родители живут в республике, в городе Лагань.Лагань — это в сторону Каспия. Калмыцкий Каспий, калмыцкая Волга — вот уж где красота! Но стоит взглянуть на берег – печально. Но, судя по съемке наших коллег из ГТРК "Калмыкия", столь благословенный южный край, где почти всегда солнце, еще только ждет возрождение. Вот и на представлении нового врио и полпред президента — о том же."Республика Калмыкия, несмотря на непростые природные условия, обладает всем необходимым для динамичного развития", — отметил Владимир Устинов, полномочны представитель президента в Южном федеральном округе.Бату Хасиков немедленно поддержал с нами разговор об очевидном. Итак, в отличие от той, наверное, блажи, которая есть в городах-миллионниках, жители Калмыкии покупают питьевую воду в баллонах-канистрах из-за необходимости — настолько плохого качества та, что течет из крана. Объясняет специалист."Это приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и возникновению желчнокаменной болезни", — сказала Нина Калинина, заведующая лабораторией, главный технолог компании по доставке питьевой воды.- И это массовая история в Калмыкии?- У нас большой процент заболеваемости.- Выше, чем по России?- Да. У нашей компании очень много заявок, больше тысячи. Развози кулеры по школам, предприятиям.Как вы уже поняли, пока проблему решает частный бизнес. И честь ему и хвала. Но, получается, люди за воду вынуждены платить минимум дважды помимо налогов.А ведь водой могла бы (вообще-то обязана) заняться и местная власть. Но она, все только обещает решить эту — как мы поняли, главную – проблему республики. Вот почему в ожидании представления нового главы депутаты калмыцкого парламента (хурала) обсуждали текущие дела, но явно и ожидали. И, похоже, нервничали. А мы решили совершить экскурсию по местным коридорам власти. Зря что ли несколько веков назад калмыки добровольно вошли в состав России?Пост охраны сейчас пустой — пересменка. Вот и символ времени — дырочки от таблички с именем предыдущего главы. Новую еще не успели сделать — настолько неожиданно все происходило.Так какие задачи поставил перед Хасиковым Путин? Что такой огромной республике (между прочим, родине еще и замечательной калмыцкой породы коров — белая морда, красное туловище, мраморное мясо) мешает быть иной, чем та, что сегодня, при таком-то потенциале? Она дает лишь 0,6% ВВП России.С новым врио идем по центральной площади через шахматную доску. Естественно, ведь неподалёку — целый шахматный городок, где со времен Кирсана Илюмжинова — другая жизнь. Теперь здесь бизнес-центр. Но от этого никак не легче рядовым гражданам, которые необязательно все бизнесмены и чаще всего вынуждены ездить на заработки в другие регионы страны: от Волгограда до Питера, от Ростова до Астрахани и Москвы."Предстоит сложная работа. Есть такое выражение: один в поле не воин. Я очень надеюсь на слаженную совместную работу. Как говорится, дорогу осилит идущий", — отметил Бату Хасиков.Как видим, и он волновался. А другие?- Вы волновались на представлении, но было волнение и на лицах многих из министров. Сильно будете преобразовывать существующую команду?- Волнение — это хороший признак, — сказал Хасиков. — Когда человек волнуется, то, наверное, он неравнодушно относится к тому, что происходит.- Есть почему поволноваться предыдущим министрам, управленцам в республике? Будете обновлять команду?- По той информации, которая у меня есть, думаю, что, конечно же, кому-то волноваться стоит. Вопросы относительно, скажем, благочестивости, ответственности, они есть. И это уже не на уровне слухов, это уже определенные факты, то есть некий шлейф уголовных дел.Кто этот человек, который подошел к нам по ходу интервью? Им оказался Борис Очиров, председатель Союза репрессированных народов Калмыкии. Он — один из тех 20 тысяч, кто все еще есть в Калмыкии, кто в страшном для республики 1943 году прошел сталинскую депортацию.У Калмыкии действительно не один "шлейф" возрастом не в одно десятилетие. Но в республике, где мемориал жертвам депортации соседствует с мемориалом генерала Городовикова, который был правой рукой маршала Жукова,, вчерашний Бату-Хан, сегодняшний Бату Сергеевич Хасиков, говорит, что с рингом завязал, но свои борцовские качества хочет применить теперь и в политике. В себя он явно верит."Чем больше в нашей стране будет сильных и в то же время стремящихся к развитию людей, тем лучше", — считает Хасиков.Впереди – выборы. Посмотрим, что получится.