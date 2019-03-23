Звезда Дома-2 вызвала скандал в Сети своими
заявлениями о методах воспитания детей. Бывший участник шоу Андрей Чуев
сообщил, что помогает дочери избавляться от лишнего веса ремнем.
Звезда "Дома-2" вызвала скандал в Сети своими
заявлениями о методах воспитания детей. Бывший участник шоу Андрей Чуев
сообщил, что помогает дочери избавляться от лишнего веса ремнем.
У дочери Андрея Чуева, с точки
зрения ее родителя – слабые мышцы живота. Чтобы живот в будущем не обвис, как у
папы, экс-участник скандального телепроекта заставляет девочку заниматься
гимнастикой. И порой подстегивает рвение Лизы с помощью "Дядюшки ремня".
"Я иногда, давал ей ремня, в прямом смысле этого слова,
и в углу у нее в комнате висел "Дядюшка ремень", – признался Чуев.
Пост звезды "Дома-2" в Instagram вызвал
бурю эмоций у пользователей. Андрей Чуев известен своим буйным нравом и
привычкой доказывать свою правоту кулаками. Методы воспитания детей, о которых
рассказал экс-участник телешоу, осудили большинство подписчиков.
Однако скандально известная не
смутилась такой реакцией. Чуев утверждает, что именно благодаря такому
воспитанию его дочь Лиза хорошо учится и делает уборку в своей комнате. Андрей
уверен, что иногда детей надо пороть.
Однако волна негативных комментариев нарастала, и звезда
"Дома-2" пошла на попятную. "Если в ваших фантазиях после
прочтения слов: – в комнате висел "Дядюшка ремень" и он пару раз
навещал Лизу, вы видите, что я схватил огромный солдатский ремень и лупасил
ребенка со всего маху в течение всей ее жизни, простите, но, к сожалению, вы
больны", – написал экс-участник телешоу (орфография и пунктуация оригинала
– Прим. ред).
Однако подписчиков не убедила. Они
помнят, как в конце прошлого года его жена Виктория Морозова явилась в студию
одного из ток-шоу с синяком под глазом и рассказала, как Чуев ее избил. Сама
звезда "Дома-2" заявила, что это была всего лишь пощечина – по словам
Чуева, Виктория "гуляла с другим", пишет Тeleprogramma.pro.