Звезда Дома-2 вызвала скандал в Сети своими заявлениями о методах воспитания детей. Бывший участник шоу Андрей Чуев сообщил, что помогает дочери избавляться от лишнего веса ремнем.

Звезда "Дома-2" вызвала скандал в Сети своимизаявлениями о методах воспитания детей. Бывший участник шоу Андрей Чуевсообщил, что помогает дочери избавляться от лишнего веса ремнем.У дочери Андрея Чуева, с точкизрения ее родителя – слабые мышцы живота. Чтобы живот в будущем не обвис, как упапы, экс-участник скандального телепроекта заставляет девочку заниматьсягимнастикой. И порой подстегивает рвение Лизы с помощью "Дядюшки ремня"."Я иногда, давал ей ремня, в прямом смысле этого слова,и в углу у нее в комнате висел "Дядюшка ремень", – признался Чуев.Пост звезды "Дома-2" в Instagram вызвалбурю эмоций у пользователей. Андрей Чуев известен своим буйным нравом ипривычкой доказывать свою правоту кулаками. Методы воспитания детей, о которыхрассказал экс-участник телешоу, осудили большинство подписчиков.Однако скандально известная несмутилась такой реакцией. Чуев утверждает, что именно благодаря такомувоспитанию его дочь Лиза хорошо учится и делает уборку в своей комнате. Андрейуверен, что иногда детей надо пороть.Однако волна негативных комментариев нарастала, и звезда"Дома-2" пошла на попятную. "Если в ваших фантазиях послепрочтения слов: – в комнате висел "Дядюшка ремень" и он пару разнавещал Лизу, вы видите, что я схватил огромный солдатский ремень и лупасилребенка со всего маху в течение всей ее жизни, простите, но, к сожалению, выбольны", – написал экс-участник телешоу (орфография и пунктуация оригинала– Прим. ред).Однако подписчиков не убедила. Онипомнят, как в конце прошлого года его жена Виктория Морозова явилась в студиюодного из ток-шоу с синяком под глазом и рассказала, как Чуев ее избил. Самазвезда "Дома-2" заявила, что это была всего лишь пощечина – по словамЧуева, Виктория "гуляла с другим", пишет Тeleprogramma.pro.