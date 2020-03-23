Лицам старше 60 лет не рекомендуют посещать магазины и банки

По состоянию на утро 23 марта во Владимирской области не выявили случаев заражения коронавирусом.Всего за сутки в больницах региона врачи осмотрели 1305 человек с подозрением на ОРВИ. Больше всего людей пришли на прием во Владимире, Ковровском и Александровском районах.Напомним, Роспотребнадзор настоятельно советует всем гражданам старше 60-ти лет реже посещать магазины, банки и торговые центры, по возможности реже пользоваться автобусами и троллейбусами, особенно в часы пик. В нашем регионе в возрастную группу риска (старше 60-ти лет) входит более 346 тысяч человек.Если вы заболели или почувствовали себя плохо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, с давлением), срочно вызывайте доктора на дом.Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения области - 8-800-707-42-52.