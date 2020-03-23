Жесткого карантина в ближайшее время не будет, заявили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой.
Жесткого карантина в ближайшее время не будет, заявили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой. Чиновница предостерегла СМИ от некорректного толкования данных, передает РИА Новости.
В то же время Минздрав порекомендовал россиянам с хроническими заболеваниями ограничить социальные контакты и не посещать людные места.
Ранее в информационно-коммуникационном центре уже опровергали сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина. Дело в том, что скорость распространения коронавируса COVID-19 в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. И для того, чтобы выйти на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции (Япония, Сингапур, Южная Корея), требуется принятие действительно решительных мер.
В России на данный момент зарегистрировано 306 случаев заболевания новым коронавирусом. В мире, по последним данным ресурса Worldometers, COVID-19 уже заразились более 308 тысяч человек, более 13 тысяч человек умерли.