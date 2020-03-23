Руководство испанской Барселоны планирует нынешним летом выставить на трансфер нападающего сине-гранатовых Антуана Гризманна. Каталонский клуб готов отпустить французского футболиста за компенсацию в 100 миллионов евро.

Руководство испанской "Барселоны" планирует нынешним летом выставить на трансфер нападающего сине-гранатовых Антуана Гризманна. Каталонский клуб готов отпустить французского футболиста за компенсацию в 100 миллионов евро.Как сообщает Sport.es​​​, в руководстве "Барселоны" недовольны игрой форварда сборной Франции и считают покупку Гризманна ошибкой, поскольку он не оправдал вложенных в него денег.Напомним, что 29-летний футболист перешел в испанскую команду летом 2019 года из "Атлетико". Сине-гранатовые заплатили за него 120 миллионов евро. В текущем сезоне Гризманн провел 37 игр за "Барселону", забив в них 14 мячей.