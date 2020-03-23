Руководство туринского Ювентуса договорилось о продлении контрактов с вратарем Джанлуиджи Буффоном, полузащитником Блезом Матюиди и защитником Джорджо Кьеллини. Действующие соглашения игроков заканчиваются 30 июня 2020 года.

Руководство туринского "Ювентуса" договорилось о продлении контрактов с вратарем Джанлуиджи Буффоном, полузащитником Блезом Матюиди и защитником Джорджо Кьеллини. Действующие соглашения игроков заканчиваются 30 июня 2020 года.Как стало известно SportMediaset, помимо этих трех футболистов туринская команда хочет продлить контракт с Пауло Дибалой, у которого ранее был обнаружен коронавирус. Однако на данный момент стороны так и не пришли к соглашению.После 26 туров "Ювентус" идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 63 очка. На один балл от него отстает "Лацио". Миланский "Интер" замыкает тройку лучших (54 очка).Напомним, что итальянское первенство было приостановлено в связи с угрозой распространения коронавируса.