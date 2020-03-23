Один человек погиб, четверо пострадали в столкновении легковушки, кроссовера и фуры под Можайском. Очевидец снял на видео последствия смертельной аварии.

Один человек погиб, четверо пострадали в столкновении легковушки, кроссовера и фуры под Можайском, сообщили в подмосковном управлении МВД. Очевидец снял на видео последствия смертельной аварии.ДТП произошло около 14:30 22 марта на 76-м километре Минского шоссе. Близ деревни Ляхово, судя по кадрам, грузовик выехал на встречную полосу и протаранил два автомобиля.К моменту прибытия медиков один человек скончался, четверых доставили в больницу на вертолете.Движение по трем полосам Минского шоссе было заблокировано на протяжении трех часов.