Первые шаги информационной кампании. Видеоролик, приглашающий людей на общероссийское голосование, и официальный сайт Конституция 2020.рф. На его титульной странице на любой вопрос вам ответит чат-бот Константин.

Первые шаги информационной кампании. Видеоролик, приглашающий людей на общероссийское голосование, и официальный сайт Конституция 2020.рф. На его титульной странице на любой вопрос вам ответит чат-бот Константин."По созвучию с нашей Конституцией выбрали такое имя для нашего чат-бота — Константин. Оно легко запоминается, думаю, людям будет особенно интересно использовать эту опцию и получить ответы на интересующие их вопросы", — отметила Марианна Максимовская, президент коммуникационно-консалтинговой группы.Старт кампании дал лично президент — на встрече с председателем Центризбиркома. "Очень рассчитываю на то, что граждане Российской Федерации, понимая всю важность принимаемых решений по изменениям в Конституции, понимая, что это чрезвычайно важно для нашей страны и для того, чтобы раскрыть социальный характер нашего государства, принять решения и отметить это в основном законе России, приоритет нашего права над международным, обозначить другие принципиальные вещи, связанные с нашими традициями, нашей культурой, историей, понимая все это, граждане придут на избирательные участки и выразят свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституции. Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", — заявил Владимир Путин."Мы довольно хорошо подготовились и готовы к любому развитию событий, рассматриваем разные варианты. Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры, если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки в зависимости от ситуации", — заверила глава ЦИК Элла Памфилова.В своем 52-страничном заключении Конституционный суд одну за другой разобрал все поправки и признал каждую соответствующей российскому законодательству. В том числе и саму выбранную президентом форму вступления в силу изменений."Мы все-таки первый раз вносим достаточно масштабные правки в конституционный текст, причем, они именно продиктованы людьми. Люди должны принять окончательное решение. Это была позиция президента", — сказал Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.Помогают в подготовке общероссийского голосования добровольцы. Их набирали во всех регионах, тренировали на знание предмета и умение его преподать людям. В итоге удалось сформировать огромный корпус "Волонтеров Конституции". И присоединить к нему даже руководителя ЦИК. Они уже приступили к выполнению своих обязанностей — разъяснительной работе с населением. Главное — добраться до самых отдаленных регионов страны, где не только Интернета нет, но и машина по весенней распутице не всегда доедет."Как первопроходцы мы в первую очередь пошли в отдаленные населенные пункты. Это не город, это село, деревня, где непосредственно путем личного общения с людьми мы узнаем их позицию по поправкам в Конституцию", — рассказал один из волонтеров.Два раза проголосовать точно не получится. За фальсификацию введено уголовное наказание, и Владимир Путин просит правоохранительные органы не пропустить ни одной такой попытки."Права граждан России на свободное демократическое выражение свой воли должны быть обеспечены в полном объеме. Ваша задача — наладить строгий надзор за законностью всех соответствующих процедур", — заявил президент.Задачи на будущее для Генпрокуратуры Владимир Путин ставит, уже имея в виду поправки в Конституцию, — приоритеты меняются. Президент требует особое внимание уделить нарушениям пенсионного законодательства и преступлениям против детей. Социальная направленность государства обязательно должна отразиться и на деятельности прокуратуры. В документе это целый блок.Государство гарантирует гражданам индексацию пенсий не реже одного раза в год; зарплаты не меньше прожиточного минимума; бесплатную, а главное, доступную медицину; национально-культурная идентичность. Важнейшие приоритеты — забота о детях, охрана семьи, причем, брак трактуется как союз мужчины и женщины. И, наконец, то, что касается суверенитета страны: запрет на отчуждение территорий и дополнительные требования для высших чиновников.А чтобы ни у кого не было сомнений в результатах, Центризбирком приглашает на избирательные участки — без ограничений — наблюдателей от любых российских политических партий и общественных объединений.