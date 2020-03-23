Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что предстоящие летние Олимпийские игры 2020 года из-за распространения коронавируса COVID-19 не состоятся.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что предстоящие летние Олимпийские игры 2020 года из-за распространения коронавируса COVID-19 не состоятся."Друзья мои, расслабьтесь. Никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет! В окружении премьера Абе работает мой корешок", – написал Губерниев в социальной сети Telegram.Ранее Вице-президент оргкомитета Олимпийских игр 2020 Тосиаки Эндо заявил, что его организация прилагает все усилия, чтоб Олимпиада прошла вовремя.Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Однако пандемия коронавируса может сорвать проведение Игр. Правительство Японии пока не спешит отменять или переносить соревнования, а глава МОК Томас Бах с оптимизмом относится к перспективе проведения Игр в запланированные сроки.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 188 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 308 тысяч человек, из которых 13 тысяч скончались.