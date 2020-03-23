Прокуратура начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Тамбовской области, где утром в воскресенье опрокинулись в кювет два междугородних автобуса. В результате ДТП два человека погибли и 15 пострадали.

Прокуратура начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Тамбовской области, где утром в воскресенье опрокинулись в кювет два междугородних автобуса. В результате ДТП два человека погибли и 15 пострадали.Проверка начата прокурором Жердевского района Тамбовской области. Ведомство проверяет соблюдение законодательства об осуществлении пассажирских перевозок, изучает условия дорожного движения, выясняет, какие пассажирские предприятия эксплуатировали попавшие в ДТП автобусы и кому они принадлежали. Устанавливается, были ли законные основания на осуществление пассажирских перевозок, соблюдались ли правила, насколько автобусы были загружены.Авария произошла в 06:59 в Жердевском районе Тамбовской области на 566-м километре трассы Р22 Москва — Волгоград. Два пассажирских рейсовых автобуса, следовавших в попутном направлении по маршрутам Москва — Волгоград и Москва — Саратов, во избежание столкновения разъехались по обочинам, съехали в кювет и опрокинулись, напоминает ТАСС.По сообщению представительницы пресс-службы регионального департамента здравоохранения, все пострадавшие в ДТП — пассажиры одного автобуса. Все они доставлены в травмцентр в Уваровской районной больнице. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.По предварительной информации, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. На территории Тамбовской области 22-23 марта прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метель.