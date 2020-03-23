Госдепартамент США выразил сожаление в связи с освобождением французскими властями гражданина Ирана Джалала Рухолланежада.

Госдепартамент США выразил сожаление в связи с освобождением французскими властями гражданина Ирана Джалала Рухолланежада. Как заявил в воскресенье представитель Госдепа Морган Ортэгус, в США иранца обвиняют в нарушении санкций. Якобы он экспортировал оборудование военного назначения."В общих интересах США и Франции привлекать к ответственности лиц, обвиняемых в серьезных преступлениях", — отметили в Госдепартаменте.Вашингтон просил Париж экстрадировать Джалала Рухолланежада для суда, но получил отказ. Рухолланежад был арестован во Франции по запросу США и пробыл во французской тюрьме около года, пишет ТАСС.Иранца освободили после совместной работы над его делом судебных органов Франции и Ирана.