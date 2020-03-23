В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом.

В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.​​​ Несколькими часами ранее агентство сообщало, что скорость распространения коронавируса COVID-19 в России математически соответствует ситуации в таких странах как Испания, Германия, Франция, Великобритания. И для того, чтобы выйти на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции (Япония, Сингапур, Южная Корея), требуется "принятие мер, которые должны быть действительно решительными".Ранее журналист Дмитрий Киселев высказался по поводу карантинных мер на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. По его мнению, жесткость мер сможет обеспечить только армейское патрулирование. На сознательность россиян, по словам телеведущего, надежды мало, а вот армию-защитницу в нашей стране любят. "Армия — это серьезно. И даже слишком серьезно, чтобы паниковать", — написал Киселев в своем телеграм-канале.В России на данный момент зарегистрировано 306 случаев заболевания новым коронавирусом. В мире, по последним данным ресурса Worldometers, COVID-19 уже заразились более 308 тысяч человек, более 13 тысяч человек умерли.