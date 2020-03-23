Главного инфекциониста Ставропольского края Ирину Санникову, которая съездила в Испанию, а потом не стала соблюдать карантин и вышла на работу, следует понизить в должности и привлечь к административной ответственности, считает член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Главного инфекциониста Ставропольского края Ирину Санникову, которая съездила в Испанию, а потом не стала соблюдать карантин и вышла на работу, следует понизить в должности и привлечь к административной ответственности, считает первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.Он назвал такое поведение недопустимым для врача. "Обычный человек несет ответственность, если его поведение несет угрозу для окружающих. Здесь же абсолютную безответственность допустил специалист", — приводит слова сенатора РИА Новости. При этом Рязанский напомнил, что если будет доказано, что человек нанес вред гражданам осознанно, то ему может грозить даже уголовная ответственность.В свою очередь, депутат Госдумы от Ставропольского края Виктор Водолацкий высказал мнение, что Санникова должна быть уволена со всех своих должностей. "Какой из нее главный инфекционист? Как ей можно доверять потом любую ситуацию в Ставропольском крае, если она к этому относится безответственно?" — задался вопросом парламентарий.Санникова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого Минздрава, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, с 6 по 9 марта ездила в Мадрид. По возвращении женщина не стала проходить карантин, а вышла на работу, утаив факт поездки от ставропольского Минздрава и руководства университета. А 17 марта Санникову госпитализировали в краевую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Позже инфекцию у нее подтвердил экспресс-тест, а затем — исследования в лаборатории "Вектор" в Новосибирске.Сейчас женщина находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Медики борются за ее жизнь. Всех людей, с кем она общалась, обследуют, у них взяты соответствующие анализы.Правоохранительные органы усматривают в действиях Санниковой признаки сразу двух уголовных преступлений: халатности и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.Ранее депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал не заводить против Санниковой никаких уголовных дел. "Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся", — заявил Онищенко.