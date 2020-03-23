Испанский футбольный клуб Альмерия, выступающий во втором дивизионе страны, пожертвует 1,2 миллиона евро на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, от которой в одной только Испании скончались 1725 человек.

Испанский футбольный клуб "Альмерия", выступающий во втором дивизионе страны, пожертвует 1,2 миллиона евро на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, от которой в одной только Испании скончались 1725 человек.Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на Mundo Deportivo, 300 тысяч пойдут на продукты питания для нуждающихся, 200 тысяч предназначены для работников здравоохранения, еще по 100 тысяч будут потрачены на помощь для тех, кто потерял работу и волонтерам, которые помогают справиться с последствиями инфекции.